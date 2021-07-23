Кругосветная экспедиция сибиряков прибыла в Германию

Сибирские путешественники, которые задумали проплыть вокруг света за два года, прибыли в Германию, сообщается на официальном сайте экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей».

Команда остановилась в марине Олимпийского центра немецкого города Киль, где запланировано несколько мероприятий по народной дипломатии.

Ранее судно путешественников потерпело поломку, которую россиянам помог устранить немецкий мастер.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала 1 июля из Кронштадта. Ей руководят путешественники из Омска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. В течение двух лет сибиряки совершат первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив более 40 стран и территорий.