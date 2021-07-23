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Суд в Забайкалье вынес приговор убившему девятилетнюю соседку мужчине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Забайкальском крае вынес приговор 33-летнему мужчине, который убил девятилетнюю девочку из-за ее родителей, делавших в квартире ремонт, сообщило региональное СУ СК России.

Суд признал его виновным по статьям 105 УК РФ (убийство малолетнего), а также по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом). Его приговорили к 17 годам лишения свободы.

Следствие и суд установили, что в феврале мужчина находился дома и пил спиртное. Жители соседней квартиры делали ремонт. Это не понравилось Дунцу. Он взял заряженное ружье, пошел к соседям и стал стучать в дверь. 

К ней подошла девятилетняя девочка, но не открыла агрессивному соседу. Тогда мужчина выстрелил, заряд пробил дверь и смертельно ранил ребенка. Девочка умерла на месте.

Особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс, отметили в региональном СУ СК России. Следствие собрало неопровержимые доказательства виновности подсудимого.

Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Ближайшие 17 лет Дунец проведет в колонии строго режима.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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