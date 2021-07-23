Обязательная вакцинация введена в Красноярском крае

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление о проведении профилактических прививок от коронавирусной инфекции отдельным группам жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство, вакцинации подлежат работники сфер образования, здравоохранения, транспортных и бытовых услуг, торговли, общепита, гостиничных услуг, салонов красоты, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, соцработники, госслужащие, сотрудники МФЦ, финансовых организаций, почты, ЖКХ, энергетики, детских лагерей, развлекательных центров, театров, кинотеатров. Также должны будут привиться жители, которые работают вахтовым методом и проживающие в соцучреждениях.

В ближайшее время в этих сферах охват прививками против COVID-19 должен достигнуть 60% от общей численности работников, сообщает Роспотребнадзор.

По данным оперативного штаба региона, в крае с начала пандемии выявлено 86,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, вылечились 73,3 тысячи пациентов, умерли 4,2 тысячи жителей.

Ранее в Сибири обязательную вакцинацию ввели в Омской области, Республике Алтай, Кузбассе и Хакасии.