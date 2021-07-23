Сестру Запашных уволили за жестокое обращение с верблюдами в Омске

Росгосцирк сообщил об увольнении Марицы и Дана Запашных – родственников знаменитых дрессировщиков. Причиной стали систематические прогулы работы, а также жестокое обращение с животными в омском цирке.

Марица Запашная – сестра знаменитых братьев-дрессировщиков, Дан – ее сын. Согласно официальному сообщению Росгосцирка, их уволили с работы из-за систематического нарушения дисциплины.

В дирекцию компании поступила информация о том, что Запашные в период проведения гастролей их коллектива в Омском государственном цирке находятся в Крыму.

После этого Дан Запашный публиковал в блоге трансляции о посещении Новосибирского цирка и объявлял сбор средств на кормление обезьян из своего номера, тогда как животные находятся на полном довольствии госкомпании.

«Можно сделать вывод, что дрессировщик недобросовестно использовал свое служебное положение и известность, полученную в период работы в Росгосцирке, для личного обогащения», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Марица Запашная «допустила рукоприкладство» в отношении начальника отдела кадров и социального развития Наталии Шевченко. Кроме того, камеры видеонаблюдения в Омском государственном цирке зафиксировали факты жестокого обращения Запашной с верблюдами.

«Компания не может допустить сотрудничества с артистом, который практикует варварские и антигуманные методы дрессуры животных», – сказано в сообщении.