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Wink подарит бесплатный доступ к «Лицею»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink дарит промокоды для бесплатного доступа в образовательный сервис «Лицей» на месяц. До конца акции осталось 40 дней.

Пользователи «Винк» могут получить доступа ко всем курсам на платформе Ростелеком Лицей по промокоду. Для этого нужно зарегистрироваться в Wink, зайти в личный кабинет, перейти в раздел «Акции». В списке выбрать «Учиться бесплатно в Лицее» и скопировать промокод.

Затем необходимо перейти на сайт «Лицея». Войти в личный кабинет или зарегистрироваться, с помощью номера телефона и адреса электронной почты. Ввести промокод в разделе «Мои занятия» и привяжите банковскую карту.

Образовательный сервис «Лицей» создан для школьников. В нем есть занятия по всем предметам, кроме физкультуры. Дети могут обучаться по видеолекциям, тренажерам или конспектам. Уроки для школьников ведут лучшие преподаватели страны.

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Новости #Новости #Образование #Интернет
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