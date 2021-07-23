Новый трейлер фильма «Дюна» опубликован на Youtube

Новый трейлер фильма «Дюна» Денни Вильнева с Тимоти Шаламе в главной роли опубликован на Youtube.

Номинированный на «Оскар» Дени Вильнев («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») выступает режиссером фильма «Дюна», экранизации одноименного бестселлера Фрэнка Герберта.

«Дюна» рассказывает историю Пола Aтрейдеса и его пути, полного мистики и опасностей. Умный и талантливый молодой человек должен отправиться на самую опасную планету в галактике, чтобы отстоять будущее своей семьи и своего народа. Враждебные силы обостряют конфликт в борьбе за право поставлять самый ценный ресурс во вселенной, который добывают лишь на этой планете, – вещество, способное раскрыть грандиозный потенциал человечества, но дарующее жизнь лишь тем, кто в состоянии победить свой страх.

В фильме снимаются: номинированный на «Оскар» Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем», «Маленькие женщины»), Ребекка Фергюсон («Доктор Сон», «Миссия невыполнима: Последствия»), Зендея («Человек-паук: Возвращение домой», сериал HBO «Эйфория» и другие. ,

Фильм Дени Вильнева впервые покажут на Венецианском кинофестивале. Российская премьера «Дюны» состоится 14 октября 2021 года.