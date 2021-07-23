Аналитики выяснили предпочтения новосибирцев в выборе отдыха

Аналитики AliExpress Россия и Aviasales выяснили,
на какие курорты покупают путевки жители Новосибирска этим летом, а также какие
товары чаще всего берут собой горожане на отдых, сообщили представители компаний
по результат исследования.
По данным «Авиасейлс», чаще всего жители Новосибирска ищут
билеты в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Москву, Анапу, Краснодар,
Калининград, Геленджик,а из заруюежных направлений выбирают Анталью и Ларнаку.
Но Анталья и Ларнака не вошли в топ-10 по количеству бронирований,
несмотря на то, что новосибирцы активно искали билеты по этим направлениям, билеты
они брали в Ростов-на-Дону и
Владивосток.
В среднем жители Новосибирска проводят на отдыхе за
пределами города 12 дней, и отдыхают в среднем больше, чем жители других
российских городов-миллионников. А еще в этом году сибиряки реже путешествуют с
детьми и экономят на авиабилетах, предпочитая лететь без багажа.