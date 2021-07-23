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Аналитики выяснили предпочтения новосибирцев в выборе отдыха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Аналитики AliExpress Россия и Aviasales выяснили, на какие курорты покупают путевки жители Новосибирска этим летом, а также какие товары чаще всего берут собой горожане на отдых, сообщили представители компаний по результат исследования.

По данным «Авиасейлс», чаще всего жители Новосибирска ищут билеты в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Москву, Анапу, Краснодар, Калининград, Геленджик,а из заруюежных направлений выбирают Анталью и Ларнаку.

Но Анталья и Ларнака не вошли в топ-10 по количеству бронирований, несмотря на то, что новосибирцы активно искали билеты по этим направлениям, билеты они брали  в Ростов-на-Дону и Владивосток.

В среднем жители Новосибирска проводят на отдыхе за пределами города 12 дней, и отдыхают в среднем больше, чем жители других российских городов-миллионников. А еще в этом году сибиряки реже путешествуют с детьми и экономят на авиабилетах, предпочитая лететь без багажа.


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Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.
Sibnet.Ru