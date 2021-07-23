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Клава Кока опубликовала отрывок песни о разрыве с Гордеем

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Клава Кока опубликовала в Youtube сниппет (отрывок песни) «Точка», посвященный концу отношений с блогером Дмитрием Гордеем.

Гордей в июле опубликовал пост, где сообщил, что закончились двухлетние отношения с Клавой Кокой, и ему очень больно. После этого певица говорила в интервью, что считает, что Гордей ее предал, когда опубликовал личные фото и рассказал об их отношениях в соцсетях без ее разрешения.

«Еще никогда не была с вами настолько честной и откровенной… у меня день рождения, и я хочу начать его с новой строки! С этой песней я отпускаю все, что заставляет мое сердце кровоточить и не дает мне спать по ночам. Я отпускаю с улыбкой и благодарностью. Я отпускаю тебя!», — написала Кока под видео.

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Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.
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