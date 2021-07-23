Роналду назвал самый тяжелый момент в своей жизни

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в жизни — ему было тяжело прощаться с семьей после перехода в «Спортинг».

«Самым трудным был день, когда я перешел в "Спортинг" и поехал в Лиссабон. Вся моя семья пришла, чтобы попрощаться. Они оставались на Мадейре и отпускали меня. Они все были в солнцезащитных очках, но я видел, как текли их слезы. Я сам прослезился в тот момент, это было очень тяжело», — - рассказал Роналду в интервью Besoccer.

Роналду попал в академию «Спортинга», когда ему было 12 лет. Криштиану выступал за лиссабонский клуб до 2003 года, пока не перешел в английский «Манчестер Юнайтед».