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Роналду назвал самый тяжелый момент в своей жизни

Источник:
РИА Спорт
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Фото: © instagram.com/cristiano/

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в жизни — ему было тяжело прощаться с семьей после перехода в «Спортинг».

«Самым трудным был день, когда я перешел в "Спортинг" и поехал в Лиссабон. Вся моя семья пришла, чтобы попрощаться. Они оставались на Мадейре и отпускали меня. Они все были в солнцезащитных очках, но я видел, как текли их слезы. Я сам прослезился в тот момент, это было очень тяжело», — - рассказал Роналду в интервью Besoccer.

Роналду попал в академию «Спортинга», когда ему было 12 лет. Криштиану выступал за лиссабонский клуб до 2003 года, пока не перешел в английский «Манчестер Юнайтед».

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