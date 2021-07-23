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Где поставить прививку от COVID в Новосибирске: пункты вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска обновила список пунктов вакцинации от коронавируса. Сделать прививку новосибирцы могут во всех взрослых поликлиниках. Дополнительные пункты открыты в ТЦ, зданиях социальных ярмарок, при районных администрациях, муниципальных аптеках.

Где, кроме поликлиник, когда и на каких условиях можно поставить прививку от коронавирусной инфекции в Новосибирске:


Дзержинский район

ТЦ «Сибирский Молл» (улица Фрунзе, 238)

Понедельник пятница, 14.00 – 19.00

Суббота, воскресенье, 10.00 – 14.00

Тел. 363-95-04

Администрация Дзержинского района (проспект Дзержинского, 16)

По предварительной записи

Тел. 265-87-09, 265-05-06


Калининский район

ТЦ «Леруа Мерлен» (улица Мясниковой, 35)

Вторник, четверг, 10.00 – 14.00

Тел. 228-92-09, 228-92-10

Здание областной ярмарки (улица Красных Зорь, 1/3)

Вторник, четверг, 10.00 – 13.00

Тел. 228-92-09, 228-92-10

Муниципальная аптека (улица Солидарности, 14)

Понедельник, среда, пятница, 14.00 17.00

Тел. 274-75-58, 272-52-22


Кировский район

СТЦ «МЕГА», площадка «Ашан» (улица Ватутина, 107)

Вторник пятница, 12.30 – 19.30

Суббота, воскресенье, 11.00 – 17.00

Тел. 228-92-12

Администрация Кировского района (улица Петухова,18, цокольный этаж, кабинет 3)

Понедельник пятница, 14.00 – 16.00

Тел. 228-92-42, 342-00-15

Территория городской социальной продовольственной ярмарки (улица Петухова, 69, корпус 1)

Вторник пятница, 10.00 – 13.00

«Лента» (улица Петухова, 73)

Понедельник пятница, 17.00 – 19.00

Суббота, 10.00 – 13.00

Торговый город «Левобережный» (улица Сибиряков-Гвардейцев, 49/1)

Понедельник пятница, 12.00 – 14.00

Суббота, 10.00 – 13.00

Общественная приемная депутата горсовета Трубникова (улица Петухова, 95/1)

Понедельник четверг, 16.00 – 19.00

Тел. 8-993-006-16-14


Ленинский район

ТРК «Сан Сити» (площадь Карла Маркса, 7)

Ежедневно, 10.00 – 19.00

Тел. 228-92-11

ТЦ «Меркурий» (улица Плахотного, 2б)

Вторник, 12.00 – 17.00

Четверг, 14.00 – 18.00

Тел. 343-95-33

ТЦ «Амстердам» (улица Геодезическая, 4/1)

Ежедневно, 10.00 – 16.00

Тел. 343-45-42

«Лента» (проезд Энергетиков, 9)

Понедельник пятница, 14.00 – 19.00

Тел. 210-59-69

«Лента» (улица Кирзаводская, 1а)

Понедельник пятница, 14.00 – 18.00

Суббота, 9.00 – 15.00

Тел. 343-54-42

ТЦ «Континент» (улица Троллейная, 130а)

Понедельник пятница, 14.00 – 18.00

Суббота, 9.00 – 15.00

Тел. 343-54-42


Октябрьский район

ТК «Река» (улица Большевистская, 45/1)

Понедельник пятница, 11.00 – 17.00

Суббота, 10.00 – 15.00


Советский район

ТРК «Эдем» (улица Кутателадзе, 4/4)

Вторник суббота, 11.00 – 17.00

Тел. 332-05-53, 304-74-44 


Центральный округ

Муниципальная аптека (улица Крылова, 15)

Понедельник пятница, 10.00 – 18.00

Тел. 296-57-27

ТЦ «Аура» (улица Военная, 5)

Ежедневно, 10.00 – 20.00

Пригородный вокзал (улица Дмитрия Шамшурина, 41, 4 этаж)

Ежедневно, 11.00 – 17.00

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