Где поставить прививку от COVID в Новосибирске: пункты вакцинации

Мэрия Новосибирска обновила список пунктов вакцинации от
коронавируса. Сделать прививку новосибирцы могут во всех
взрослых поликлиниках. Дополнительные пункты открыты в ТЦ, зданиях социальных
ярмарок, при районных администрациях, муниципальных аптеках.
Где, кроме поликлиник, когда и на каких условиях можно поставить прививку от коронавирусной инфекции в Новосибирске:
Дзержинский район
ТЦ «Сибирский Молл» (улица Фрунзе, 238)
Понедельник пятница, 14.00 – 19.00
Суббота, воскресенье, 10.00 – 14.00
Тел. 363-95-04
Администрация Дзержинского района (проспект Дзержинского,
16)
По предварительной записи
Тел. 265-87-09, 265-05-06
Калининский район
ТЦ «Леруа Мерлен» (улица Мясниковой, 35)
Вторник, четверг, 10.00 – 14.00
Тел. 228-92-09, 228-92-10
Здание областной ярмарки (улица Красных Зорь, 1/3)
Вторник, четверг, 10.00 – 13.00
Тел. 228-92-09, 228-92-10
Муниципальная аптека (улица Солидарности, 14)
Понедельник, среда, пятница, 14.00 17.00
Тел. 274-75-58, 272-52-22
Кировский район
СТЦ «МЕГА», площадка «Ашан» (улица Ватутина, 107)
Вторник пятница, 12.30 – 19.30
Суббота, воскресенье, 11.00 – 17.00
Тел. 228-92-12
Администрация Кировского района (улица Петухова,18,
цокольный этаж, кабинет 3)
Понедельник пятница, 14.00 – 16.00
Тел. 228-92-42, 342-00-15
Территория городской социальной продовольственной ярмарки
(улица Петухова, 69, корпус 1)
Вторник пятница, 10.00 – 13.00
«Лента» (улица Петухова, 73)
Понедельник пятница, 17.00 – 19.00
Суббота, 10.00 – 13.00
Торговый город «Левобережный» (улица Сибиряков-Гвардейцев,
49/1)
Понедельник пятница, 12.00 – 14.00
Суббота, 10.00 – 13.00
Общественная приемная депутата горсовета Трубникова (улица
Петухова, 95/1)
Понедельник четверг, 16.00 – 19.00
Тел. 8-993-006-16-14
Ленинский район
ТРК «Сан Сити» (площадь Карла Маркса, 7)
Ежедневно, 10.00 – 19.00
Тел. 228-92-11
ТЦ «Меркурий» (улица Плахотного, 2б)
Вторник, 12.00 – 17.00
Четверг, 14.00 – 18.00
Тел. 343-95-33
ТЦ «Амстердам» (улица Геодезическая, 4/1)
Ежедневно, 10.00 – 16.00
Тел. 343-45-42
«Лента» (проезд Энергетиков, 9)
Понедельник пятница, 14.00 – 19.00
Тел. 210-59-69
«Лента» (улица Кирзаводская, 1а)
Понедельник пятница, 14.00 – 18.00
Суббота, 9.00 – 15.00
Тел. 343-54-42
ТЦ «Континент» (улица Троллейная, 130а)
Понедельник пятница, 14.00 – 18.00
Суббота, 9.00 – 15.00
Тел. 343-54-42
Октябрьский район
ТК «Река» (улица Большевистская, 45/1)
Понедельник пятница, 11.00 – 17.00
Суббота, 10.00 – 15.00
Советский район
ТРК «Эдем» (улица Кутателадзе, 4/4)
Вторник суббота, 11.00 – 17.00
Тел. 332-05-53, 304-74-44
Центральный округ
Муниципальная аптека (улица Крылова, 15)
Понедельник пятница, 10.00 – 18.00
Тел. 296-57-27
ТЦ «Аура» (улица Военная, 5)
Ежедневно, 10.00 – 20.00
Пригородный вокзал (улица Дмитрия Шамшурина, 41, 4 этаж)
Ежедневно, 11.00 – 17.00