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Лучница из Бурятии потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Источник:
Sibnet.ru
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Лучнице из Бурятии Светлане Гомбоевой, отправившейся на Олимпиаду в Токио, стало плохо во время олимпийской квалификации в стрельбе из лука, сообщил Олимпийский комитет России (ОКР) в Telegram-канале.

Тренер российской команды Станислав Попов сообщил, что спортсменка потеряла сознание, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

«Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо», — прокомментировал он.

Другая российская лучница Ксения Перова рассказала, что сейчас с Гомбоевой все в порядке. «Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать», — отметила она.

Перова добавила, что ее уже отпустили, сейчас все возвращаются в Олимпийскую деревню. Света вместе с командой,  она чувствует себя хорошо. К командным соревнованиям будет в строю, заверила российская спортсменка.

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