Мост на Транссибе обрушился из-за дождей в Забайкалье

Мост на перегоне Куэнга-Укурей в Забайкалье обрушился из-за подъема воды. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В пятницу в 9.00 по местному времени (3.00 мск) от оперативного дежурного сотрудники ОАО РЖД получили информацию что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга-Укурей произошло обрушение железнодорожного моста.

Обрушение моста произошла из-за обильных дождей, прошедших в Забайкалье. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

На место происшествия убыла оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей ОАО РЖД. Работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В регионе в среду и четверг прошли сильные дожди. Уровень воды в реках поднялся и продолжает расти.