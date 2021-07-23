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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Мост на Транссибе обрушился из-за дождей в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Мост на перегоне Куэнга-Укурей в Забайкалье обрушился из-за подъема воды. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В пятницу в 9.00 по местному времени (3.00 мск) от оперативного дежурного сотрудники ОАО РЖД получили информацию что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга-Укурей произошло обрушение железнодорожного моста.

Обрушение моста произошла из-за обильных дождей, прошедших в Забайкалье. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. 

На место происшествия убыла оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей ОАО РЖД. Работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В регионе в среду и четверг прошли сильные дожди. Уровень воды в реках поднялся и продолжает расти.

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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.
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