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Камеры в 12 регионах России станут фиксировать выключенные фары

Источник:
Autonews.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Астралаб», которая обслуживает около 1,5 тысячи камер в 12 регионах России, внедрит технологию, позволяющую фиксировать такие нарушения, как выключенные ходовые огни и неработающие фары ближнего света.

«Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — рассказал порталу Autonews.ru генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин.

Так, новая технология станет доступна в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области.

«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее», — сообщил Ласкин.

Уточняется, что регионы сами будут решать, когда начинать пользоваться новой возможностью камер.

Согласно Кодексу об административных нарушениях, штраф за езду без ходовых огней и ближнего света составляет 500 рублей.

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