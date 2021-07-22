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Английская футбольная команда презентовала прозрачную форму

Источник:
Sibnet.ru
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Английская футбольная команда «Бидейл» из 11 дивизиона презентовала прозрачную форму со стрелками, указывающими на половые органы.

«"Бидейл" стал прозрачным для кампании "давайте проясним, что касается рака у мужчин". Первый в мире прозрачный набор повышает осведомленность о двух главных убийцах мужчин — раке простаты и яичек», — объяснила команду такую форму.

«Бидейл» уже играл в необычных комплектах формы. В 2019 году на футболках было изображено картофельное пюре, зеленый горошек и сосиски. Также футболисты выступали в форме с хот-догами и горчицей. 

Номера игроков были выложены в виде палок колбасы, а в районе воротника нанесена надпись «You'll never pork alone», что является игрой слов. Взят девиз «Ливерпуля» «You'll never walk alone» («ты никогда не будешь один») и слово «pork» — «свинина».

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