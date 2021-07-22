Английская футбольная команда презентовала прозрачную форму

Английская футбольная команда «Бидейл» из 11 дивизиона презентовала прозрачную форму со стрелками, указывающими на половые органы.

«"Бидейл" стал прозрачным для кампании "давайте проясним, что касается рака у мужчин". Первый в мире прозрачный набор повышает осведомленность о двух главных убийцах мужчин — раке простаты и яичек», — объяснила команду такую форму.

Here we are again folks - kit no 5 https://t.co/UQXiDKdupV — BEDALE AFC (@AfcBedale) July 21, 2021

«Бидейл» уже играл в необычных комплектах формы. В 2019 году на футболках было изображено картофельное пюре, зеленый горошек и сосиски. Также футболисты выступали в форме с хот-догами и горчицей.

Номера игроков были выложены в виде палок колбасы, а в районе воротника нанесена надпись «You'll never pork alone», что является игрой слов. Взят девиз «Ливерпуля» «You'll never walk alone» («ты никогда не будешь один») и слово «pork» — «свинина».