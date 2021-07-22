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Ретейлеры предупредили о росте цен на обувь и одежду

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Ретейлеры прогнозируют как минимум 10-процентное увеличение цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне из-за роста стоимости перевозок и сырья.

Как сообщил РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко, в новом сезоне коллекции обуви и одежды могут подорожать на 10-15%. По его словам, стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла 3 тысячи долларов, в настоящее время она может достигать 10 тысяч долларов.

В то же время владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников считает, что осенью рост цен будет малозаметным, а в начале 2022 года они могут вырасти на 18-20%. Он отметил значительное увеличение стоимости хлопка (+35%), а также материалов, где задействованы нефтепродукты, в частности, эластана.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов оценил увеличение стоимости перевозок и сырья в среднем на 5-10%. Он также подчеркнул, что на рост цен на одежду также влияет ослабление рубля и рост инвестиции в открытие магазинов, в связи с чем цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды. Павлов добавил, что стоимость доставки возросла в пять-шесть раз.

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