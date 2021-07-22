Девочку унесло течением на набережной в Новосибирске

Течение унесло школьницу, которая спустилась по лестнице к Оби с набережной, понадобилась помощь спасателей, сообщила в четверг новосибирская муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

По данным спасателей, ЧП случилось в среду. Отдыхающие на набережной Оби сообщили, что ребенка унесло течением. Девочка зашла в воду с каменной лестницы. На место выехал экипаж спасателей.

«Девочка была обнаружена на берегу, у кромки воды под стеной набережной, вдалеке от ступеней. Спасатели с помощью раздвижной лестницы спустились к ребенку, осмотрели на наличие травм, надели косынку и шлем и, страхуя с помощью альпснаряжения, подняли по лестнице наверх. Медицинская помощь ребенку не потребовалась», – говорится в сообщении.