Археологи нашли древний корабль на дне александрийской бухты

Подводные археологи обнаружили на дне бухты Александрии остов военного корабля эпохи правления династии Птолемеев. Это государство существовало примерно с 300 до 30 годов до нашей эры.

Такие находки — большая редкость, людям известен лишь один быстрый корабль военного предназначения, найденный в карфагенской Марсале. И никто раньше почти не знал, как были устроены эллинские судна этого класса, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Египет Птолемеев был одним из осколков империи Александра Македонского. Но военное могущество страны постепенно угасало, в результате чего Египет сначала стал протекторатом Римской империи, а затем превратился в одну из ее провинций.

До основания Александрии Гераклион был главным портом Древнего Египта. Во II веке до нашей эры он пережил серию цунами и землетрясений. Корабль, обнаруженный археологами, мог уйти под воду, когда на него обрушилась часть стены храма Амона.

Судно и все его содержимое оказались погребены на дне канала под пятиметровым слоем из каменных блоков и глины. Это защитило его остов от дальнейшего разрушения и разграбления. Предварительный анализ конструкции показал, что это корабль был приспособлен к плаванию в дельте Нила и в фарватере самой реки.