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Зеленский поедет в США жаловаться Байдену на Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом усиление энергетической безопасности Украины и военно-политическое взаимодействие между странами, сообщает офис главы украинского государства.

Визит Зеленского в Вашингтон намечен на 30 августа. «На повестке дня переговоров — прежде всего вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и в Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности нашего государства и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США», — говорится в сообщении.

Киев также ожидает «конкретных договоренностей по углублению отношений стратегического партнерства между государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации».

«Будет продолжено обсуждение проекта "Северный поток — 2" как угрозы безопасности для нашей страны и региона», — уточнил офис президента Украины.

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, фактически дающее зеленый свет завершению строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Этот газопровод увеличит мощности по транспортировке газа в Европу и при полном использовании позволит России обходиться без его транзита через территорию Украины.

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