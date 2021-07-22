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Новосибирцы стали в восемь раз чаще ездить на такси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стремление избегать общественного транспорта, связанное с пандемией коронавируса, привело к росту расходов на такси, сообщила пресс-служба СК «Росгосстрах жизнь».

Жители Новосибирска ездили на такси в январе-мае в восемь раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,8 раза больше при росте среднего чека на 30%. Об этом свидетельствуют результаты анализа трансакций клиентов банка «Открытие».

При этом в некоторых крупных городах рост расходов на такси в январе-мае 2021 года относительно первого полугодия 2019 года отмечался даже при снижении среднего чека поездки – то есть люди начали чаще ездить на меньшие расстояния.

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Новосибирск #Транспорт и дороги #Деньги #Новости COVID19
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