Новосибирцы стали в восемь раз чаще ездить на такси

Стремление избегать общественного транспорта, связанное с пандемией коронавируса, привело к росту расходов на такси, сообщила пресс-служба СК «Росгосстрах жизнь».

Жители Новосибирска ездили на такси в январе-мае в восемь раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,8 раза больше при росте среднего чека на 30%. Об этом свидетельствуют результаты анализа трансакций клиентов банка «Открытие».

При этом в некоторых крупных городах рост расходов на такси в январе-мае 2021 года относительно первого полугодия 2019 года отмечался даже при снижении среднего чека поездки – то есть люди начали чаще ездить на меньшие расстояния.