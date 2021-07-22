Clubhouse открыл доступ для пользователей без приглашений

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Социальная сеть Clubhouse разрешила всем желающим возможность присоединяться к использованию сервиса без получения приглашений от зарегистрированных пользователей, говорится в сообщении соцсети.
«Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться», — сказано в заявлении Clubhouse. Ранее пользователи могли присоединиться к соцсети только по приглашению.
Социальная сеть теперь будет также доступна не только пользователям iOS, но и Android. Обновления уже вступили в силу.
Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. Там нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Число создаваемых комнат ежедневно достигает полумиллиона.
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