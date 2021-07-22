Clubhouse открыл доступ для пользователей без приглашений

Социальная сеть Clubhouse разрешила всем желающим возможность присоединяться к использованию сервиса без получения приглашений от зарегистрированных пользователей, говорится в сообщении соцсети.

«Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться», — сказано в заявлении Clubhouse. Ранее пользователи могли присоединиться к соцсети только по приглашению.

Социальная сеть теперь будет также доступна не только пользователям iOS, но и Android. Обновления уже вступили в силу.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. Там нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Число создаваемых комнат ежедневно достигает полумиллиона.