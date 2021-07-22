Netflix показал тизер анимационного приквела «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка», его премьера состоится 23 августа.
Главным героем стал Весемир — старейший ведьмак из серии романов Анджея Сапковского, наставник Геральта из Ривии. По сюжету, Весемир еще молод — задолго до основных событий столкнулся с угрозой, нависшей над Континентом, и стал участником войны между ведьмаками и чародеями. Также в фильме будет отражена тема «создания» ведьмаков.
«Кошмар Волка» также вводит несколько новых персонажей — например, Деглана, наставника Весемира, или Тетру, опытного война, который объединяется с Весемиром. Возможно, она была той «ведьмой», которую он изначально преследовал.
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