Netflix показал тизер анимационного приквела «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка», его премьера состоится 23 августа.

Главным героем стал Весемир — старейший ведьмак из серии романов Анджея Сапковского, наставник Геральта из Ривии. По сюжету, Весемир еще молод — задолго до основных событий столкнулся с угрозой, нависшей над Континентом, и стал участником войны между ведьмаками и чародеями. Также в фильме будет отражена тема «создания» ведьмаков.

«Кошмар Волка» также вводит несколько новых персонажей — например, Деглана, наставника Весемира, или Тетру, опытного война, который объединяется с Весемиром. Возможно, она была той «ведьмой», которую он изначально преследовал.