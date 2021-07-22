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Неизвестные сообщили о минировании детсадов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неизвестные сообщили о минировании детсада №389 на «Европейском берегу», детей отправили по домам, сообщает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Администрация детсада утром отправила родителей и детей обратно по домам из-за сообщения о бомбе. На место вызвали сотрудников полиции.

Подобные «минирования» в четверг произошли в нескольких детсадах Новосибирска.

Подобные «минирования» периодически происходят в Новосибирске. Например, в апреле и в мае ряд образовательных учреждений получили предупреждение о взрывчатке. Весной также неизвестные информировали о взрывчатке и в других учреждениях: судах, банках, метрополитене.

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Новосибирск #Происшествия
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