Неизвестные сообщили о минировании детсадов в Новосибирске

Неизвестные сообщили о минировании детсада №389 на «Европейском берегу», детей отправили по домам, сообщает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Администрация детсада утром отправила родителей и детей обратно по домам из-за сообщения о бомбе. На место вызвали сотрудников полиции.

Подобные «минирования» в четверг произошли в нескольких детсадах Новосибирска.

Подобные «минирования» периодически происходят в Новосибирске. Например, в апреле и в мае ряд образовательных учреждений получили предупреждение о взрывчатке. Весной также неизвестные информировали о взрывчатке и в других учреждениях: судах, банках, метрополитене.