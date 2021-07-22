Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid

Другие страны «тормозят регистрацию» российских вакцин, деля пандемию «на свою и чужую», это трудно понять, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства выразил надежду на то, что совместную с другими странами работу в борьбе с коронавирусом удастся организовать. «Потому что отдельно бороться — это бессмысленно», — цитирует РБК Путина.

Президент также заявил о готовности России делиться с другими странами своими антикризисными наработками, «в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики».

Путин также заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России необходимо повышать. Путин считает, что лето 2021 года стало для страны очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали», — заметил он.