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Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Другие страны «тормозят регистрацию» российских вакцин, деля пандемию «на свою и чужую», это трудно понять, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства выразил надежду на то, что совместную с другими странами работу в борьбе с коронавирусом удастся организовать. «Потому что отдельно бороться — это бессмысленно», — цитирует РБК Путина.

Президент также заявил о готовности России делиться с другими странами своими антикризисными наработками, «в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики».

Путин также заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России необходимо повышать. Путин считает, что лето 2021 года стало для страны очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали», — заметил он.

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Политика #Мир #Новости COVID19
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