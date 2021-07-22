Лукашенко заявил, что ЕС подталкивает мир к Третьей мировой войне

Страны Евросоюза ведут гибридную войну против Белоруссии, России и Китая, тем самым увеличивают опасность возникновения Третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к Третьей мировой войне», — цитирует ТАСС Лукашенко.

Белорусские власти в мае вынудили пилотов лайнера авиакомпании Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, посадить самолет в Минске. Протасевич был задержан белорусскими властями, что стало поводом к введению ЕС и США очередных санкций против Белоруссии.

«Дело не в самолете или Протасевиче, а в том, что им не удалось осуществить следующую цветную революцию после того, как они совершили множество революций в мире», — сказал Лукашенко.

В мае президент Лукашенко обвинил западных лидеров в ведении гибридной войны против Белоруссии, которая выражается в повальных санкциях и отмене авиасообщения с Минском. По мнению политика, таким образом Запад мстит за своевременное «предотвращение государственного переворота и разоблачения западных агентов!.