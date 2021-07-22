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Германия и США дали зеленый свет «Северному потоку»

Источник:
РБК
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Фото: © Nord Stream AG

США и Германия достигли соглашения, которое позволяет России достроить газопровод «Северный поток — 2» без дополнительных санкций против его строителей.

Госдепартамент США и МИД Германии опубликовали совместное заявление, фактически дающее зеленый свет завершению строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Этот газопровод увеличит мощности по транспортировке газа в Европу и при полном использовании позволит России обходиться без его транзита через территорию Украины.

Соглашение можно считать победой для России, сказал РБК научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс. «Сделка продемонстрировала, что Вашингтон готов учитывать мнение Германии в вопросе того, насколько чувствительно стоит подходить к политическим и экономическим интересам России», — отметил он.

Параллельно Украина и Польша опубликовали собственное совместное заявление, из которого следует, что США «отказались от попыток остановить запуск газопровода Nord Stream 2» и немецко-американская договоренность «существенно усугубляет» кризис вокруг строящегося газопровода.

США и Германия в качестве компенсации пообещали Украине финансовую поддержку в области диверсификации источников энергоресурсов, повышения энергоэффективности и перехода на «зеленые» источники энергии. Берлин также пообещал Киеву добиться продления контракта на транзит российского газа еще на десять лет после 2024 года.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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