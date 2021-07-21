Путин потребовал ускорить темпы вакцинации

Темпы вакцинации от ковида в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещание с членами российского правительства.

«Наша основная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», — цитирует ТАСС Путина.

При этом он сделал акцент на том, что «ничего нельзя навязывать». «Нам нужно объяснять», — подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что необходимо «подробно и квалифицированно» разъяснять сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Путин подчеркнул, что люди в большинстве своем понимают необходимость прививок.

Путин добавил, что лето 2021 года стало для России очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали», — сказал он.