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Редкие птенцы-подкидыши успешно вылетели из гнезд в Южной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © И.Карякин, WWF

Птенцы редкого сокола балобана, выращенные в питомнике и подсаженные к приемным родителям, успешно покинули гнезда, сообщает WWF.

Девять птенцов краснокнижного сокола балобана, которые весной появились на свет в неволе в питомнике, выросли, выжили и уже слетели с гнезд. Соколята из подмосковного питомника редких птиц выросли в гнездах диких пар балобанов Южной Сибири, у которых в этом сезоне появились родные птенцы.

Их подсадили к приемным родителям, когда балобанятам было всего 30 дней. Дикие соколы не отличают «приемышей» от родных птенцов, кормят и растят детенышей одинаково. Такая акция проходит не первый год. Такой способ помогает птенцам легче адаптироваться к жизни в дикой природе и позже самим приносить потомство.

«С 2018 по 2021 год в рамках проекта уже 65 балобанов из питомника выросли в гнездах соколов в дикой природе. Выживаемость и поведение «приемышей» сравнимы с показателями у диких птенцов, что доказывает: птицы успешно адаптируются, вырастают и охотятся в природе», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

На некоторых балобанов орнитологи одевают специальные приборы – GPS/GSM-трекеры, которые передают координаты птицы и помогают изучать пути миграции пернатых, отслеживать судьбу соколов-участников проекта и оценивать результаты работы. С 2018 года с помощью трекинга выявлены угрозы соколам балобанам как на путях миграции, так и в местах гнездования в России.

При этом из 32 соколов, помеченных GPS-трекерами с 2017 года девять отловили браконьеры, девять соколов убиты другими хищниками, пять погибли на линиях электропередачи от удара током, шесть пропали со связи, и судьба птиц неизвестна.

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