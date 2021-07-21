Кремль опроверг закрытость материалов по COVID в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российские власти в достаточной мере открыты в вопросах, касающихся пандемии коронавируса.
«Мы не согласны с тем, что [есть] закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — цитирует ТАСС Пескова.
Он отказался комментировать публикации с утверждениями о том, что истинные масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в России якобы в пять раз превышают официальные данные.
«Что касается QR-кодов, я здесь ничего не могу сказать, это совсем не наша ипостась», — объяснил он. Представитель Кремля обратил внимание на то, что по этой ситуации уже были даны разъяснения специалистами.
Заявления об «истинных масштабах» эпидемии появились в ряде СМИ которые утверждали, что в реестре Минздрава о заболевших ковидом уже более 29 миллионов записей.
В оперативном штабе заявили, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших ковидом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся.
В штабе предположили, что озвученная в публикации цифра — это число получивших хотя бы одну дозу вакцины на начало июля. Во вторник Песков переадресовал в штаб все вопросы, касающиеся данных материалов.
Grossmeister38rusЭти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно
askoltsmitovОстрейшая проблема России - Путин. У меня всё.
MuzykantОчень трудные задачи,за пару десятилетий решить невозможно.Старается изо всех сил,но боюсь,не успеет(всё...
UynachalnicaТут или задачи взяты не по плечу, или математик из него никакой! Больше двадцати лет все их решает и...