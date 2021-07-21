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Кремль опроверг закрытость материалов по COVID в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российские власти в достаточной мере открыты в вопросах, касающихся пандемии коронавируса.

«Мы не согласны с тем, что [есть] закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отказался комментировать публикации с утверждениями о том, что истинные масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в России якобы в пять раз превышают официальные данные.

«Что касается QR-кодов, я здесь ничего не могу сказать, это совсем не наша ипостась», — объяснил он. Представитель Кремля обратил внимание на то, что по этой ситуации уже были даны разъяснения специалистами.

Заявления об «истинных масштабах» эпидемии появились в ряде СМИ которые утверждали, что в реестре Минздрава о заболевших ковидом уже более 29 миллионов записей.

В оперативном штабе заявили, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших ковидом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся.

В штабе предположили, что озвученная в публикации цифра — это число получивших хотя бы одну дозу вакцины на начало июля. Во вторник Песков переадресовал в штаб все вопросы, касающиеся данных материалов.

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