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Ученые назвали связь кофе с болезнями сердца необоснованной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gabriel GM / Attribution License

Кофе не повышает риск развития аритмии, а даже может снизить его, выяснили американские ученые, данные исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Кофе обладает противовоспалительным действием и снижает риск развития некоторых опасных заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Паркинсона, однако некоторые специалисты советуют ограничивать его потребление, потому что кофеин, по их мнению, может негативно влиять на сердце, в частности, вызывать аритмию.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили проверить, может ли употребление кофе негативно влиять на сердце, в частности, вызывать аритмию. На основе данных местного отделения крупнейшего в мире биобанка, содержащего медицинскую и генетическую информацию, они составили выборку, в которую попали почти 400 тысяч любителей кофе, и наблюдали за ними четыре года.

Популяционное исследование дало понять, что общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии необоснованны. Уровень развития любого типа аритмии среди тех, кто употреблял кофе, составил 4%. Это на 3% ниже, чем в среднем в популяции.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе даже могут защищать от некоторых видов аритмии, выяснили ученые.

Тема: Человек и еда
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