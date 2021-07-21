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Мошенники придумали новую «легенду» для обмана

Источник:
Российская газета
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Фото: © Sibnet.ru

Телефонные мошенники стали выдавать себя за популярных операторов сотовой связи, чтобы получить их паспортные данные, а в дальнейшем оформить кредиты, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По словам экспертов по кибербезопасности, сценарий новой схемы опасен своей реалистичностью: жертва верит, что если не сообщит данные, то может лишиться связи.

«Мошенники начинают уверенно перечислять все те неудобства, с которыми может столкнуться человек, если сейчас же не предоставит информацию — необходимость личной явки в офис, заполнение документов, ограничение услуг связи или даже блокировка sim-карты», — цитирует «Российская газета» Ульянова.

Эксперты предупреждают, что мошенники могут использовать информацию также для шантажа или регистрации в различных сервисах (от маркетплейсов до онлайн-казино), переоформления сим-карты, для того чтобы получить доступ к кодам в онлайн-банкинг.

Рекомендации стандартные — не вступать в разговор с неизвестными и не разглашать персональные данные, не верить на слово. Если вопрос серьезный, лучше добраться до офиса сотового оператора и обсудить все вопросы с настоящим сотрудником.

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