НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Юрист назвал способы вернуть деньги за отмененный рейс

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Фото: © Группа компаний S7

Доктор юридических наук Иван Соловьев назвал способы вернуть деньги в случае, если авиарейс отменили, а также объяснил, что делать в случае задержки.

По словам юриста, покупка билета равна подписанию договора гражданина с авиакомпанией. «Стороны после этого становятся пассажиром и авиаперевозчиком. Таким образом, у гражданина, помимо обязанностей соблюдать все правила перевозчика и аэропорта, есть и права получить услугу по перевозке вовремя и в надлежащем качестве», – сказал Соловьев «РГ».

Он перечислил, что при задержке рейса пассажир имеет право:

  • без доплаты улететь другим рейсом этой авиакомпании при наличии билетов;
  • безвозмездно пользоваться услугами аэропорта во время ожидания своего рейса или рейса на замену: получить прохладительные напитки в случае задержки рейса более чем на два часа, горячее питание при задержке более чем на четыре часа, место в отеле и бесплатный проезд до него при задержке более восьми часов (ночью – шести часов);
  • заявить и при желании получить денежную компенсацию в 3% за каждый час задержки (но не более 50% от стоимости билета).

По словам юриста, право требования возместить убытки в случае сильной задержки или отмены рейса по вине перевозчика «выглядит более обнадеживающим». Кроме того, можно отказаться от перелета и попытаться вернуть полную стоимость всего билета или его неиспользованной части, а если у авиакомпании есть система ваучеров, то попросить его и использовать на будущие полеты.

«Следует учитывать, что некоторые из перечисленных опций и возможностей могут быть ограничены, если причиной задержки или отмены является повышенная угроза распространения коронавирусной инфекции», – добавил Соловьев.

Как вернуть деньги

Закон не ограничивает сроки возврата, но обычно это происходит в течение 1-2 месяцев. При вынужденном возврате билетов деньги возвращаются даже за невозвратные билеты.

Также можно потребовать компенсации через суд. Для этого в аэропорту необходимо получить маршрут-квитанцию, на которой попросить сотрудника аэропорта поставить отметки о задержку или отмене рейса. Если сотрудники авиакомпании не хотят идти навстречу, лучше записывать разговоры на диктофон.

Необходимо составить досудебную претензию и описать происходящее. В ожидании ответа от авиакомпании можно также направить жалобу в Роспотребнадзор.

Далее нужно составить иск, подать его в районный или мировой суд (если размер иска менее 50 тысяч рублей – в районный, если более – в мировой). После того, как суд примет иск и назначит заседание, информация об этом появится на сайте суда.

«Судебное урегулирование конфликта – процесс достаточно долгий, но это реальный шанс добиться компенсации за понесенные расходы, если отмена или задержка рейса сильно нарушили ваши планы, а билет стоил дорого», – уточнил Соловьев.

Еще по теме
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Туристы предпочли российские пляжи зарубежным
Пароход-музей заработал в Красноярске
Непривитым туристам на курортах Кубани пригрозили штрафом
смотреть все
Жизнь #Туризм #Транспорт и дороги #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Люди пропали на реке в Горном Алтае
Редкие птенцы-подкидыши успешно вылетели из гнезд в Южной Сибири
Пострадавших в томском Ан-28 выписали из больницы
Источник назвал основную версию аварийной посадки томского Ан-28
Самое популярное
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Геймер случайно выдал секреты британского танка
Microsoft вернет легендарную скрепку Clippy
Участники нового сезона шоу «Форт Боярд» оказались заложниками Франции
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль опроверг закрытость материалов по COVID в России
«Казанского стрелка» признали невменяемым
Новейший российский истребитель представили на МАКС-2021
Нобелевский лауреат высказал возмущение политикой США
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Grossmeister38rus

Эти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно

askoltsmitov

Острейшая проблема России - Путин. У меня всё.

Muzykant

Очень трудные задачи,за пару десятилетий решить невозможно.Старается изо всех сил,но боюсь,не успеет(всё...

Uynachalnica

Тут или задачи взяты не по плечу, или математик из него никакой! Больше двадцати лет все их решает и...
Sibnet.Ru