Юрист назвал способы вернуть деньги за отмененный рейс

Доктор юридических наук Иван Соловьев назвал способы вернуть деньги в случае, если авиарейс отменили, а также объяснил, что делать в случае задержки.
По словам юриста, покупка билета равна подписанию договора гражданина с авиакомпанией. «Стороны после этого становятся пассажиром и авиаперевозчиком. Таким образом, у гражданина, помимо обязанностей соблюдать все правила перевозчика и аэропорта, есть и права получить услугу по перевозке вовремя и в надлежащем качестве», – сказал Соловьев «РГ».
Он перечислил, что при задержке рейса пассажир имеет право:
- без доплаты улететь другим рейсом этой авиакомпании при наличии билетов;
- безвозмездно пользоваться услугами аэропорта во время ожидания своего рейса или рейса на замену: получить прохладительные напитки в случае задержки рейса более чем на два часа, горячее питание при задержке более чем на четыре часа, место в отеле и бесплатный проезд до него при задержке более восьми часов (ночью – шести часов);
- заявить и при желании получить денежную компенсацию в 3% за каждый час задержки (но не более 50% от стоимости билета).
По словам юриста, право требования возместить убытки в случае сильной задержки или отмены рейса по вине перевозчика «выглядит более обнадеживающим». Кроме того, можно отказаться от перелета и попытаться вернуть полную стоимость всего билета или его неиспользованной части, а если у авиакомпании есть система ваучеров, то попросить его и использовать на будущие полеты.
«Следует учитывать, что некоторые из перечисленных опций и возможностей могут быть ограничены, если причиной задержки или отмены является повышенная угроза распространения коронавирусной инфекции», – добавил Соловьев.
Как вернуть деньги
Закон не ограничивает сроки возврата, но обычно это происходит в течение 1-2 месяцев. При вынужденном возврате билетов деньги возвращаются даже за невозвратные билеты.
Также можно потребовать компенсации через суд. Для этого в аэропорту необходимо получить маршрут-квитанцию, на которой попросить сотрудника аэропорта поставить отметки о задержку или отмене рейса. Если сотрудники авиакомпании не хотят идти навстречу, лучше записывать разговоры на диктофон.
Необходимо составить досудебную претензию и описать происходящее. В ожидании ответа от авиакомпании можно также направить жалобу в Роспотребнадзор.
Далее нужно составить иск, подать его в районный или мировой суд (если размер иска менее 50 тысяч рублей – в районный, если более – в мировой). После того, как суд примет иск и назначит заседание, информация об этом появится на сайте суда.
«Судебное урегулирование конфликта – процесс достаточно долгий, но это реальный шанс добиться компенсации за понесенные расходы, если отмена или задержка рейса сильно нарушили ваши планы, а билет стоил дорого», – уточнил Соловьев.
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