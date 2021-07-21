Spotify назвал любимых иностранцами российских музыкантов

Иностранцы слушают из русской музыки чаще всего Петра Чайковского и Моргенштерна, сообщает компания Spotify.

«Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, все еще остается любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify», — отметили в пресс-службе.

На втором месте по прослушиваниям — дуэт из Ижевска Rauf & Faik, на третьем— Моргенштерн. В десятку самых популярных за рубежом российских музыкантов также вошли исполнитель электронной музыки Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, проект IC3PEAK, диджей ARTY. На седьмой строчке рейтинга оказалась группа «Тату».