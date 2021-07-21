Омича заподозрили в подавлении воли прихожан церкви. ВИДЕО

Глава «Церкви Евангельских христиан «Новое Творение» в Омской области стал фигурантом уголовного дела, по версии следствия, он подавлял волю прихожан.

По данным следствия, в 2016 году местный житель основал в Омске религиозную организацию. Он устраивал платные богослужения

«С целью получения «добровольных» пожертвований он оказывал психологическое воздействие на прихожан (около 100 человек), применяя специфические приемы и техники воздействия на психику человека, подавления воли и контроля его сознания», – говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

Возбуждено дело по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», санкции которой предусматривают до четырех лет заключения.