Омича заподозрили в подавлении воли прихожан церкви. ВИДЕО

Глава «Церкви Евангельских христиан «Новое Творение» в Омской области стал фигурантом уголовного дела, по версии следствия, он подавлял волю прихожан.
По данным следствия, в 2016 году местный житель основал в Омске религиозную организацию. Он устраивал платные богослужения
«С целью получения «добровольных» пожертвований он оказывал психологическое воздействие на прихожан (около 100 человек), применяя специфические приемы и техники воздействия на психику человека, подавления воли и контроля его сознания», – говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.
Возбуждено дело по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», санкции которой предусматривают до четырех лет заключения.
Grossmeister38rusЭти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно
askoltsmitovОстрейшая проблема России - Путин. У меня всё.
MuzykantОчень трудные задачи,за пару десятилетий решить невозможно.Старается изо всех сил,но боюсь,не успеет(всё...
UynachalnicaТут или задачи взяты не по плечу, или математик из него никакой! Больше двадцати лет все их решает и...