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Омича заподозрили в подавлении воли прихожан церкви. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Глава «Церкви Евангельских христиан «Новое Творение» в Омской области стал фигурантом уголовного дела, по версии следствия, он подавлял волю прихожан.

По данным следствия, в 2016 году местный житель основал в Омске религиозную организацию. Он устраивал платные богослужения

«С целью получения «добровольных» пожертвований он оказывал психологическое воздействие на прихожан (около 100 человек), применяя специфические приемы и техники воздействия на психику человека, подавления воли и контроля его сознания», – говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

Возбуждено дело по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», санкции которой предусматривают до четырех лет заключения.

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ЧП #Криминал #Религия
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