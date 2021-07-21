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Новосибирцы отругали Понарошку за любовь к их городу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/irenaponaroshku/

Новосибирцы отругали ведущую Ирэну Понарошку за то, что она включила Новосибирск в топ-5 любимых городов России.

«При ранжировании ориентировалась только на мое личное желание жить в этих городах, в порядке убывания. Из всех городов мне писали: "Ура! Мой город в ТОПе, как приятно!". И только жители Новосибирска прислали сотни сообщений о том, что я сошла с ума и жить в городе невозможно: грязь, вонь, пыль, пробки, серость, отсутствие дорог», — написала Понарошку.

Она отметила, что это очень печально. Она была в Новосибирске давно и запомнила его морозным, солнечным, искрящимся от снега.

«Он ассоциируется у меня с театром, Академгородком, несколькими классными брендами натуральной косметики и красивыми, пышущими здоровьем, румяными, энергичными девушками… Дорогие сибиряки, держитесь! Пусть ваш город снова станет чистым и прекрасным, каким я его помню», — написала Понарошку.

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