Медведь покалечил жителя Тувы

Медведь напал чабана в Туве, с повреждением черепа он доставлено в Республиканскую больницу, сообщает Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

«Сегодня бригадой санитарной авиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф был экстренно эвакуирован пациент на воздушном транспорте из Тоджинской ЦКБ, который пострадал после нападения медведицы по дороге на чабанскую стоянку», — говорится в сообщении.

В срочном порядке госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии в Республиканскую больницу №1 с травматическим повреждением черепа.