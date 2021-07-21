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Медведь покалечил жителя Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф

Медведь напал чабана в Туве, с повреждением черепа он доставлено в Республиканскую больницу, сообщает Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

«Сегодня бригадой санитарной авиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф был экстренно эвакуирован пациент на воздушном транспорте из Тоджинской ЦКБ, который пострадал после нападения медведицы по дороге на чабанскую стоянку», — говорится в сообщении.

В срочном порядке госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии в Республиканскую больницу №1 с травматическим повреждением черепа.

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Республика Тува #ЧП #Происшествия
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