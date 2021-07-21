НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Сибирские математики создали модели распространения COVID и ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Фото: © Sibnet.ru

Исследователи из ИРНИТУ и Института систем энергетики(ИСЭМ) СО РАН предложили методы математического моделирования, позволяющие с высокой точностью описывать динамику распространения COVID-19, ВИЧ и малярии, сообщила пресс-служба вуза.

Заведующий лабораторией промышленной математики ИСЭМ СО РАН Денис Сидоров сообщил, что проект посвящен аналитическим и численным методам исследования динамических моделей, охватывающих различные области естествознания, включая эпидемиологию.

«Математика — универсальная наука. Один и тот же цифровой аппарат можно применить для исследования динамики, например, распространения компьютерных вирусов и заболеваний. Мы с коллегами поставили цель – при помощи математической модели спрогнозировать динамику заражения Covid19, ВИЧ и малярией», — объяснил Сидоров.

Сделать это удалось при помощи систем нелинейных дифференциальных уравнений. Работоспособность модели проверили на реальных тестовых данных.

По словам ученого, в мире существуют разные варианты описания сложных зависимостей, влияющих на динамику распространения инфекций. В начале пандемии предпринималось много попыток оценить вирулентность COVID-19. Это помогло некоторым странам сдержать наступление «третьей волны».

Еще по теме
Историки пройдут по следам горных стрелков в Бурятии
Археологи сделали первые находки на месте острога Достоевского
Американские ученые обнаружили «суперантитело» против коронавируса
Поиск источников коронавируса привел к фермам диких животных
смотреть все
Иркутск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Медведь покалечил жителя Тувы
Сибирские математики создали модели распространения COVID и ВИЧ
Омский бизнес-омбудсмен попросил сдвинуть срок обязательной вакцинации
Танк Т-62 установят в Томске
Самое популярное
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Геймер случайно выдал секреты британского танка
Бананы резко подорожали в России
Участники нового сезона шоу «Форт Боярд» оказались заложниками Франции
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Путин перечислил острейшие проблемы России
19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
19
Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах
18
Россия закупит медицинский кислород за рубежом
14
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Sibnet.Ru