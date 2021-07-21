Сибирские математики создали модели распространения COVID и ВИЧ

Исследователи из ИРНИТУ и Института систем энергетики(ИСЭМ) СО РАН предложили методы математического моделирования, позволяющие с высокой точностью описывать динамику распространения COVID-19, ВИЧ и малярии, сообщила пресс-служба вуза.

Заведующий лабораторией промышленной математики ИСЭМ СО РАН Денис Сидоров сообщил, что проект посвящен аналитическим и численным методам исследования динамических моделей, охватывающих различные области естествознания, включая эпидемиологию.

«Математика — универсальная наука. Один и тот же цифровой аппарат можно применить для исследования динамики, например, распространения компьютерных вирусов и заболеваний. Мы с коллегами поставили цель – при помощи математической модели спрогнозировать динамику заражения Covid19, ВИЧ и малярией», — объяснил Сидоров.

Сделать это удалось при помощи систем нелинейных дифференциальных уравнений. Работоспособность модели проверили на реальных тестовых данных.

По словам ученого, в мире существуют разные варианты описания сложных зависимостей, влияющих на динамику распространения инфекций. В начале пандемии предпринималось много попыток оценить вирулентность COVID-19. Это помогло некоторым странам сдержать наступление «третьей волны».