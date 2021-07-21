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Ростелеком дарит скидку на смартфоны за подписку в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком с 19 июля по 15 августа проводит акцию «Скидка на смартфоны Xiaomi за подписку Wink». Выгода при покупке телефона может составить до 2,5 тысячи рублей.

В акции участвуют модели Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi 9. Для того, чтобы приобрести смартфон со скидкой, необходим:

  • Обратиться в салон (точку продаж) Ростелекома
  • Сообщить консультанту модель смартфона и желаемую подписку в Wink
  • Консультант убедится, что выбранный смартфон есть в наличии, оформит заказ и выдаст промокод на подписку Wink.

Оплатить покупку можно наличными или банковской картой. Также на приобретение смартфона можно оформить кредит. Подписка Wink гарантирует покупателю не только скидку, но и доступ к десяткам тысяч фильмов и сериалов, а также к сотням ТВ-каналов.

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