Ростелеком дарит скидку на смартфоны за подписку в Wink

Ростелеком с 19 июля по 15 августа проводит акцию «Скидка на смартфоны Xiaomi за подписку Wink». Выгода при покупке телефона может составить до 2,5 тысячи рублей.

В акции участвуют модели Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi 9. Для того, чтобы приобрести смартфон со скидкой, необходим:

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Сообщить консультанту модель смартфона и желаемую подписку в Wink

Консультант убедится, что выбранный смартфон есть в наличии, оформит заказ и выдаст промокод на подписку Wink.

Оплатить покупку можно наличными или банковской картой. Также на приобретение смартфона можно оформить кредит. Подписка Wink гарантирует покупателю не только скидку, но и доступ к десяткам тысяч фильмов и сериалов, а также к сотням ТВ-каналов.