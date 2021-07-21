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Омич отправится в колонию за смерть дочери-школьницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Омской области признан виновным в суициде дочери-подростка, он отправится в колонию строгого режима, сообщило СУ СКР по региону.

«Обвиняемый в течение полугода жестоко, пренебрежительно и грубо обращался со своей старшей 15-летней дочерью, находящейся от него в зависимом состоянии, постоянно унижал, оскорблял и избивал девочку, своими действиями создав для ребенка длительную психотравмирующую ситуацию, сформировав чувство ненужности, безысходности и отверженности», – говорится в сообщении.

По версии следствия, его поведения в прошлом году девочка свела счеты с жизнью. Ее отец не признал вину в этом.

По статье «Доведение до самоубийства» суд приговорил его к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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