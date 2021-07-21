Ислам Махачев поднялся на пятое место в рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся на четыре пункта в обновленном рейтинге легкого веса UFC, сообщается на официальном сайте организации.

В воскресенье в США на турнире UFC Вегас 31 Ислам Махачев (чемпион мира по боевому самбо.) победил в бою представителя Бразилии Тиаго Мойзеса.

После этого Махачев поднялся в рейтинге на четыре позиции и занял пятое место после Дастина Порье, Джастина Гэтжи, Бенеила Дариуша и Майкла Чендлера. Россиянин обошео Тони Фергюсона и Конора Макгрегора.