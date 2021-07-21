Ивлеева объяснила штрафы за езду на Lamborghini

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева подтвердила, что получает штрафы за нарушение скорости за рулем Lamborghini, но отметила, что она не гоняет на скорости 300 километров в час.

«Мне было крайне неприятно, когда писали, что я пересекала двойные сплошные, чуть ли не по пешеходам еду», — сказала Ивлеева в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Она подтвердила, что «все штрафы за превышение скорости». Но «на 5 километров в час — это тоже превышение», — добавила блогер.

«А люди думают, что у меня там "Ламбо" 300 километров в час несется и я никого не вижу», – сказала она. Ивлеева добавила, что постоянно оплачивает штрафы.