Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год, говорится в его обращении к крымским татарам.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой» — заявил Порошенко.

По словам экс-президента, уже через год Крым будет отмечать этот праздник в составе Украины. «И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — заключил Порошенко.

В начале июля Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки.

При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности к коренным относиться не могут. Закон пока не вступил в силу, его еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Москва резко раскритиковала этот документ. В МИД его назвали дискриминационным и нарушающим основополагающие международные договоры в области прав человека, а президент Владимир Путин отметил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.