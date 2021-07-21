Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год, говорится в его обращении к крымским татарам.
«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой» — заявил Порошенко.
По словам экс-президента, уже через год Крым будет отмечать этот праздник в составе Украины. «И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — заключил Порошенко.
В начале июля Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки.
При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности к коренным относиться не могут. Закон пока не вступил в силу, его еще должен подписать президент Владимир Зеленский.
Москва резко раскритиковала этот документ. В МИД его назвали дискриминационным и нарушающим основополагающие международные договоры в области прав человека, а президент Владимир Путин отметил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Grossmeister38rusЭти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно
askoltsmitovОстрейшая проблема России - Путин. У меня всё.
MuzykantОчень трудные задачи,за пару десятилетий решить невозможно.Старается изо всех сил,но боюсь,не успеет(всё...
UynachalnicaТут или задачи взяты не по плечу, или математик из него никакой! Больше двадцати лет все их решает и...