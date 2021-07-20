НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские танки перебросили на границу с Афганистаном

Источник:
Sibnet.ru
534 0
Фото: © Минобороны России

Российские танки из состава 201-й военной базы в Таджикистане совершили 200-километровый марш с полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон «Харб-Майдон», сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

За время марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника», говорится в сообщении.

После прибытия экипажи занялись инженерным оборудованием позиций и укрытий для боевых машин. «В настоящее время в районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники», — уточнили в пресс-службе.

Учения на «Харб-Майдоне» пройдут с 5 по 10 августа, кроме российских и таджикских военнослужащих в них примут участие подразделения армии Узбекистана.

Российские военные начали учения в Таджикистане в середине июля после обострения ситуации в Афганистан. Движение «Талибан» (запрещено в России) на фоне вывода американских войск стало наносить поражения афганским правительственных силам и захватывать территории.

Еще по теме
Пентагон заявил об угрозе российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
Британский спецназ стали «натаскивать» против Китая и России
Украинский профессор заявил о бессилии НАТО в войне с Россией
Лавров назвал провалом бегство США из Афганистана
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Запомнить и убить: как работают антитела после прививки
Горный мед с Алтая впервые отправили в Чехию
Незаконную майнинговую ферму нашли в заброшенной кузбасской школе
Часы обратного отсчета к МЧМ-2023 установят в Омске и Новосибирске
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Геймер случайно выдал секреты британского танка
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
23
Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами
19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
17
Россия закупит медицинский кислород за рубежом
17
Путин перечислил острейшие проблемы России
Sibnet.Ru