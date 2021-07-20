Российские танки перебросили на границу с Афганистаном

Российские танки из состава 201-й военной базы в Таджикистане совершили 200-километровый марш с полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон «Харб-Майдон», сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

За время марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника», говорится в сообщении.

После прибытия экипажи занялись инженерным оборудованием позиций и укрытий для боевых машин. «В настоящее время в районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники», — уточнили в пресс-службе.

Учения на «Харб-Майдоне» пройдут с 5 по 10 августа, кроме российских и таджикских военнослужащих в них примут участие подразделения армии Узбекистана.

Российские военные начали учения в Таджикистане в середине июля после обострения ситуации в Афганистан. Движение «Талибан» (запрещено в России) на фоне вывода американских войск стало наносить поражения афганским правительственных силам и захватывать территории.