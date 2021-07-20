Горный мед с Алтая впервые отправили в Чехию

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Пчеловоды Республики Алтай впервые начали поставлять мед в Чехию, в этом году в эту страну экспортировали уже 20 тонн, сообщило правительство региона.
Экспортом занялся сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Чойский пчелоцентр», в прошлом году он получил господдержку на приобретение оборудования для переработки меда.
В прошлом году регион мед в другие страны не поставлял, а годом ранее продукцию продавали в Китай и Белоруссию. Как уточняет пресс-служба профильного министерства, в республике официально зарегистрировано 254 пасеки, в которых насчитывается 7 227 пчелосемей.
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