Горный мед с Алтая впервые отправили в Чехию

Пчеловоды Республики Алтай впервые начали поставлять мед в Чехию, в этом году в эту страну экспортировали уже 20 тонн, сообщило правительство региона.

Экспортом занялся сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Чойский пчелоцентр», в прошлом году он получил господдержку на приобретение оборудования для переработки меда.

В прошлом году регион мед в другие страны не поставлял, а годом ранее продукцию продавали в Китай и Белоруссию. Как уточняет пресс-служба профильного министерства, в республике официально зарегистрировано 254 пасеки, в которых насчитывается 7 227 пчелосемей.