Рождение и смерть можно будет регистрировать онлайн

Россияне получили возможность регистрировать акты о рождении и смерти без посещения органов ЗАГС, соответствующее положение вступило в силу во вторник, 20 июля.

Вступает в силу положение об особенностях государственной регистрации рождения и смерти в случае поступления в электронной форме соответствующих заявлений, а также документа-основания для государственной регистрации рождения или смерти через портал «Госуслуги». Это дает возможность регистрации рождения и смерти без личного посещения ЗАГС.

Определены особенности подачи соответствующих заявлений и документов-оснований, а также выполнения необходимых процедур. Свидетельство о рождении и свидетельство о смерти на бумажном носителе будут выдаваться по желанию, это нужно указать в заявлении.

Госрегистрация выполняется не позднее следующего рабочего дня. Сведения об этом направляются в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги».

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Особенности не распространяются на случаи, если брак между родителями ребенка расторгнут, признан недействительным или если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более 300 дней.

Также подать заявление онлайн нельзя, если регистрация рождения производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства.