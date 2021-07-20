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Каждый третий сотрудник готов спать на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более трети россиян заявили о желании спать на рабочем месте, если бы у них была такая возможность, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Согласно данным опроса, более трети сотрудников (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе даже, если бы это было разрешено.

Против сна на работе выступили 31% опрошенных, а 5% затруднились с ответом. Также 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

«Большинство опрошенных считает, что им для отдыха хватило бы получаса», – говорится в сообщении.

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Экономика #Рынок труда
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