Каждый третий сотрудник готов спать на работе

Более трети россиян заявили о желании спать на рабочем месте, если бы у них была такая возможность, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Согласно данным опроса, более трети сотрудников (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе даже, если бы это было разрешено.

Против сна на работе выступили 31% опрошенных, а 5% затруднились с ответом. Также 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

«Большинство опрошенных считает, что им для отдыха хватило бы получаса», – говорится в сообщении.