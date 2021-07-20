Держатели карт «Мир» получили доступ к сервису Apple Pay

Держатели карт «Мир» получили возможность использовать сервис Apple Pay, позволяющий не прикасаться к кнопкам платежного терминала и не передавать деньги из рук в руки при оплате продуктов и услуг, говорится в сообщении пресс-службы платежной системы «Мир».

«Подключение к Apple Pay позволит предоставить держателям карт "Мир" еще один удобный, быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты. Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром" - скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы "Мир" и другие актуальные предложения», — добавил он.

Безопасность каждой транзакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone. Оплата доступна для владельцев iPhone и Apple Watch. Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari.

Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Почта банк», банк «Центр-инвест», «Тинькофф банк» и Примсоцбанк, рассказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Для совершения платежа необходимо настроить оплату картой «Мир» в Apple Pay. Достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу и пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля.