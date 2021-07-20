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Незаконную майнинговую ферму нашли в заброшенной кузбасской школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Россети-Сибирь

Деятельность фермы для майнинга криптовалюты пресечена в заброшенной школе в поселке Благодатном Кемеровского муниципального округа, сообщила пресс-служба «Россети-Сибирь» во вторник.

Энергетики обнаружили, что данные о поступившей и оплаченной электроэнергии в поселке не сходятся. Подозрение вызвала трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. Выяснилось, что прибор учета работал некорректно, а фактическая нагрузка по кабелю, питающему объект, превышала допустимую почти в 10 раз.

Полицейские обнаружили в подвале около 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Владелец фермы незаконно около 300 тысяч киловатт-часов электроэнергии на 1,7 миллиона рублей.

Похитителю энергии грозит уголовная ответственность. Также ему придется выплатить штраф и возместить нанесенный энергокомпании ущерб.

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