Риелторы попросили власти разрешить работодателям выдачу ипотеки

Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам на более выгодных условиях, чем банки.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими», — цитируют «Известия» письмо, адресованное Мишустину.

Риелторы просят позволить работодателям выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами, отметил глава риелторской сети Ильдар Хусаинов.

По его словам, у сотрудника даже после увольнения будет возможность выплачивать кредит бывшему работодателю. Хусаинов также предложил предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или иным работодателем.

А ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной, например, зависеть от показателей работы сотрудника, считают авторы инициативы.

По данным издания, обращение поступило в аппарат правительства, после этого его направили в Минфин РФ. Сейчас документ находится на рассмотрении.