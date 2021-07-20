НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Риелторы попросили власти разрешить работодателям выдачу ипотеки

Источник:
Известия
264 1
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам на более выгодных условиях, чем банки.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими», — цитируют «Известия» письмо, адресованное Мишустину.

Риелторы просят позволить работодателям выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами, отметил глава риелторской сети Ильдар Хусаинов.

По его словам, у сотрудника даже после увольнения будет возможность выплачивать кредит бывшему работодателю. Хусаинов также предложил предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или иным работодателем.

А ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной, например, зависеть от показателей работы сотрудника, считают авторы инициативы.

По данным издания, обращение поступило в аппарат правительства, после этого его направили в Минфин РФ. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Еще по теме
Около 18 млрд выделят на межвузовский кампус в Томске
Риелторы призвали упростить продажу квартир по ипотеке
Должник впервые в России лишился единственного жилья
Тарифы ЖКХ снова подросли
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Запомнить и убить: как работают антитела после прививки
Горный мед с Алтая впервые отправили в Чехию
Незаконную майнинговую ферму нашли в заброшенной кузбасской школе
Часы обратного отсчета к МЧМ-2023 установят в Омске и Новосибирске
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Геймер случайно выдал секреты британского танка
Обсуждение (1)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
23
Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами
19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
17
Россия закупит медицинский кислород за рубежом
17
Путин перечислил острейшие проблемы России
Sibnet.Ru