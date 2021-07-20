НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин продлит срок службы маршалов и генералов 

Источник:
ТАСС
124 0
Фото: © Wikimedia

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Текст документа размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

«На срок, установленный решением президента Российской Федерации" сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота», — говорится в документе.

Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них — 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

Как говорится в законопроекте, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными военачальниками после достижения ими предельного возраста. В связи с этим инициативой «предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении».

Еще по теме
Путин перечислил острейшие проблемы России
Кремль раскрыл задачи кураторов федеральных округов
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экстренное предупреждение передали в Новосибирске из-за жары
Несколько фан-зон создадут в Новосибирске к МЧМ-2023
Лидер бурятского отделения «Яблоко» устроила пикет против дождя
Boeing спрогнозировал лидерство МС-21 на рынке
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Энтузиаст показал Minecraft с реалистичной физикой
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах
Путин продлит срок службы маршалов и генералов 
США и Германия договорились по «Северному потоку»
Почти 70% россиян признались, что экономят на одежде
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире
23
Кремль «закрыл шлагбаум» перед западными вакцинами
17
Россия закупит медицинский кислород за рубежом
17
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
14
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Sibnet.Ru