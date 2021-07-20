Путин продлит срок службы маршалов и генералов 

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Текст документа размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

«На срок, установленный решением президента Российской Федерации" сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота», — говорится в документе.

Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них — 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

Как говорится в законопроекте, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными военачальниками после достижения ими предельного возраста. В связи с этим инициативой «предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении».