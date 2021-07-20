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ВОЗ рекомендовала кормящим матерям вакцинироваться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала кормящим матерям вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Младенцы в этом случае не только не подвергнутся риску, но и будут защищены.

«Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку», — цитирует ТАСС ВОЗ.

Эксперты ВОЗ по иммунизации рекомендовали включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для иммунизации от коронавируса.

В организации напомнили, что беременные женщины подвергаются более серьезному риску тяжелого протекания инфекции. Дети с сопутствующими заболеваниями также должны быть включены в число приоритетно вакцинируемых, когда высок уровень передачи вируса или же существует риск «формирования кластеров» заражения.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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